Únete a la Caravana Abriendo Fronteras

JOSÉ MASA / ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK

¿Sabías que en estos momentos muere más gente en el Mediterráneo que en cualquier otro punto fronterizo del planeta?

¿Sabías que entre 2015 y 2016 murieron 388 personas, 122 menores de edad, intentando llegar al reino de España?

¿Sabías que más de 10.000 mujeres entran al día en Ceuta y Melilla acarreando bultos de unos 80 kg, cobrando una miseria, aguantando vejaciones y sufriendo avalanchas que recientemente se han cobrado dos vidas?

¿Sabías que en Melilla hay decenas de niños de la calle? Sí, niños de la calle: no es un fenómeno de América Latina, como podríamos pensar.

¿Sabías que la oficina dispuesta para solicitar asilo en Melilla no funciona, y si lo hace, nunca es para subsaharianos? De ahí que solo veamos personas negras en los saltos de la valla.

¿Sabías que con la Ley Mordaza intentan dar cobertura legal a las devoluciones sumarias? Las personas que consiguen dar el salto son devueltas ilegalmente al reino de Marruecos, y los testimonios de palizas a manos de la Policía están a la orden del día.

¿Sabías que, hace solo tres años, un numeroso grupo de africanos pretendieron llegar a nado a la playa de Tarajal (Ceuta) y la Guardia Civil cargó con todo y arrebataron la vida al menos a 15 jóvenes? Este crimen permanece impune.

Con cinco minutos del informativo de la noche, entiendo perfectamente el desconocimiento de esta realidad. Los mass media utilizan epítetos como invasión, crisis, avalancha… Juegan un papel fundamental en alimentar la idea que acompaña a las fronteras: las vallas nos protegen de los bárbaros del sur, sin las vallas no podríamos defender nuestro nivel de vida. En Ongi Etorri Errefuxiatuak no nos creemos esa milonga sobre las fronteras.

Sabemos perfectamente que con los Acuerdos de Schengen, aquellos acuerdos que permitían la libre circulación por Europa a los comunitarios, se consolidó una división entre las de un lado y las del otro de la frontera. Supusieron un giro en las políticas migratorias que trataron a las del otro lado como mercancías, despojándoles de su condición de personas con derechos. Fruto de estos acuerdos son los centros de internamiento para extranjeras; todas aquellas personas no comunitarias que cometan una falta administrativa, como no tener la documentación en regla, pueden ser privadas de su libertad. ¡Ahí es nada! Privación de libertad, el máximo castigo que impone el Código Penal, por una mera falta administrativa.

Pero esta vieja Europa tiene para todos y todas. Con Schengen también vienen el Tratado de Maastricht y los Acuerdos de Lisboa. Organizan una Unión Europea que permite la libre circulación de capitales. Crean un Banco Central en Frankfurt que da dinero a la banca, y ésta se lo presta a los Estados, en vez de ser el Banco Central el que financie directamente a los países de la Unión; negocio redondo y sin mover un dedo. Diseña una moneda controlada de facto por el poder financiero, ¡el lobo cuidando de las ovejas! Una Europa que convierte los derechos sociales en servicios a prestar por el mercado y levanta muros diciendo que el enemigo se encuentra al otro lado de la valla.

No podemos seguir creyendo esta falacia; no es cierto, la amenaza no está al otro lado del muro, la amenaza la tenemos muy cerca de nuestras casas. Los que diseñan la política migratoria son los mismos que privatizan la sanidad y la educación, son los que diseñan guerras para el expolio, son los que se enriquecen en la ruleta financiera y, si pierden, obligan a que paguemos sus deudas. Son los que roban la soberanía a los pueblos con el chantaje de la deuda. Para estos señores, tú también eres una mercancía.

En Ongi Etorri Errefuxiatuak queremos romper esa división entre ellas (las del otro lado de la frontera) y nosotras (las de este lado). Queremos construir un NOSOTRAS con mayúsculas, y esperamos que la Caravana a la Frontera Sur sea un paso en esta dirección. El 14 de julio marcharemos en coordinación, con más de 15 ciudades, a la ciudad de Melilla, con un objetivo claro: conocer, visibilizar y denunciar lo que allá está pasando.

Te invitamos a ti a que subas en nuestros autobuses para protestar frente al Ministerio de Interior en Madrid; para marchar al CIE de Algeciras y pedir su cierre; para denunciar la doble violencia que sufren las mujeres; para ver los seis metros de valla de Melilla, los fosos y las cuchillas especialmente diseñadas para que las personas queden atrapadas en ellas.

Queremos que nos acompañes hasta los muros para gritar alto y fuerte que todos los derechos son para todas las personas o no van a ser para ninguna. Únete a NOSOTRAS.